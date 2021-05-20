Moskova-Washington hattında 'soğuk' rüzgarlar eserken dışişleri bakanları ilk kez yüz yüze görüştü

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Moskova-Washington ilişkileri Soğuk Savaş sonrası dönemin en düşük noktasındayken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Sergey Lavrov görüştü. Bu Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana bakanlar düzeyinde yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

Blinken görüşmenin başında, "Aramızda bazı konularda görüş farklılıkları olduğu sır değil" dedi.

İzlanda'da delegasyonları ile birlikte bakanların bir araya geldiği görüşmede Blinken, "Farklı duruşumuz olan noktalara geldiğimizde Başkan Biden'ın Devlet Başkanı Putin'e de dediği gibi; Eğer Rusya bize, partnerlerimize veya müttefiklerimize karşı agresif davranırsa karşılık vereceğiz" diye konuştu. Blinken, "ABD'nin hamlelerini çatışma aradığı için değil çıkarlarını korumak için yaptığını" ifade etti.

Blinken, ABD ve Rusya'nın Covid-19 pandemisi, iklim değişikliği, Kuzey Kore ve İran'ın nükleer programlarının durumu ve Afganistan gibi konularda ortak çıkarları olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı bu doğrultuda Rusya ile istikrarlı bir ilişkiyi hedeflediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da saygı çerçevesinde her konuyu konuşmaya hazır olduklarını söylerken, "Uluslararası durumu değerlendirmemiz ve bu sorunların çözümü konusunda çok ciddi anlamda ayrışıyoruz" dedi.

Lavrov Arktik ile ilgili konuşurken de, "Buranın uzun süredir bizim bölgemiz olduğunu herkes biliyor" dedi ve Norveç'i bölgeye NATO'yu sokmaya çalışmakla suçladı.

Lavrov Rusya'nın Arktik'teki askeri faaliyetlerinin "kitabına uygun" olduğunu belirtirken Blinken Arktik'in silahlandırılmamasını istedi.