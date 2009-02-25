Moskova Virtüözleri İstanbul'da

Klasik müzik alanında dünyanın önde gelen topluluklarından biri kabul edilen ''Moskova Virtüözleri'', 1 Mart'ta İstanbul'da konser verecek.



Şef ve solistliğini dünyaca ünlü keman virtüözü ve aynı zamanda topluluğun kurucusu olan Vladimir Spivakov'un üstleneceği grup, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.



Moskova Virtüözleri konserde Mozart, Pasculli ve Haydn'dan eserler seslendirecek.



Konserin biletleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu gişesinden ve Biletix üzerinden satışa sunuldu.



Topluluk 30 yıl önce bir araya geldi



Moskova'nın en iyi senfoni ve oda orkestralarında solist ya da grup şefi olarak görev alan sanat tutkunları, 1979 yılında seçkin keman virtüozu Viladimir Spivakov önderliğinde bir araya geldi ve Moskova Virtüozleri (Moscow Virtuosi) kuruldu.



Dünyanın en önemli oda orkestralarından biri olarak kabul edilen topluluğun sergilediği performans, nüanslara gösterdiği özen, eserleri arzulu ve yaratıcı bir şekilde yorumlamaları, dinleyicilere eserlerdeki sanatsallığı ve aşkı aktarabilme yetenekleri Moskova Virtüozleri'ni diğer oda orkestralarından her zaman farklı kıldı.



Topluluğun kurucusu ve daimi şefi Vladimir Spivakov gerek müzik alanında, gerekse insani alanda yaptığı çalışmalarla SSCB Halk Sanatçısı Onur Ödülü, SSCB Devlet Ödülü ve İnsanlar Arası Dostluk Ödülü, Sanatsal ve Nazik Mektuplar Görevlisi Rütbesi (Fransa), Aziz Mesrop Mashtots Rütbesi (Ermenistan), III. Derece Anavatan Liyakat Ödülü (Rusya) ve Üstün Lejyon Nişanı'na (Fransa) layık bulundu. Sanatçının 50. yaş günü anısına Rus Uzay Merkezi, küçük gezegenlerden birine Spivakov adını verdi.



(AA)

