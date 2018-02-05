“Moskova ve Washington, terörizmi birlikte yenebilirler”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Şubat (DHA) - Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Rusya ve ABD’nin birlikte çalışarak terörizmin sonunu daha hızlı ve daha az kayıpla getirebileceklerini duyurdu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hiç şüphesiz ki, biz galip geleceğiz; bunu birlikte daha hızlı ve daha az kayıpla yapabiliriz” denildi.

Ayrıca Büyükelçilik Suriye’de düşen Su-25 uçağının pilotunun yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntülerini dile getiren Amerikan vatandaşlarına teşekkürlerini sunarak, “Bu trajedi bir kez daha Amerika’da birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlayan insanların olduğunu gösteriyor“ dedi.