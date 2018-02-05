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Dünya

“Moskova ve Washington, terörizmi birlikte yenebilirler”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Şubat (DHA) - Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Rusya ve ABD’nin birlikte çalışarak terörizmin sonunu daha hızlı ve daha az kayıpla getirebileceklerini duyurdu

05 Şubat 2018 17:26

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Şubat (DHA) - Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Rusya ve ABD’nin birlikte çalışarak terörizmin sonunu daha hızlı ve daha az kayıpla getirebileceklerini duyurdu.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hiç şüphesiz ki, biz galip geleceğiz; bunu birlikte daha hızlı ve daha az kayıpla yapabiliriz” denildi.
Ayrıca Büyükelçilik Suriye’de düşen Su-25 uçağının pilotunun yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntülerini dile getiren Amerikan vatandaşlarına teşekkürlerini sunarak, “Bu trajedi bir kez daha Amerika’da birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlayan insanların olduğunu gösteriyor“ dedi.

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