Moskova, vaka sayılarında düşüş görülmezse tam kapanmaya gidecek

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Koronavirüs vaka artışının kontrol altına alınamadığı Rusya'da başkent Moskova'nın yoğun kapanma önlemleri alabileceği ifade edildi.

Moscow Times'ın aktardığına göre yaklaşık 12 milyon nüfuslu şehirde yönetim, tüm işletmelere vaka artışının sürmesi durumunda kapanma kararı alınacağı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Rusya'da İngilizce yayın yapan internet gazetesinin gördüğü belgelere göre kapanma önlemlerinin yürürlüğe girmesi durumunda temel ihtiyaç ürünleri satan işletmeler dışında tüm mağazalar, restoranlar, müzeler ve parklar 30 Ekim-7 Kasım arasında kapanacak. Bu tarihler arasında zorunlu olmayan hiçbir tıbbi prosedürün de yapılmayacağı ifade edildi.

Kapanma kararı, gelecek 7 gündeki vaka sayısının son haftanın toplamını geçmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim ve 7 Kasım arasında ülke genelinde temel ihtiyaç sektörleri dışında çalışan herkesin evde kalmasını emreden bir kararname imzalamıştı.