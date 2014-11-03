Moskova, Ukrayna'daki tartışmalı seçimi tanıdı



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Donetsk ve Luhansk'ta düzenlenen seçim sonuçlarının tanındığı belirtildi. Seçimlerin sakin ve yüksek katılımla yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Güneydoğu Ukrayna'daki halkın iradesine saygı duyuyoruz" denildi. Açıklamada, "Seçilen milletvekillerine, bölgedeki sorunları çözme ve hayatı normale döndürme görevi verilmiştir" ifadesi yer aldı.

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "seçimlerin ülkede barışın sağlanması önünde yeni bir engel olduğunu" söyledi. Mogherini, oylamanın, eylül ayında imzalanan barış belgesinin ruhuna ve esasına aykırı olduğunu kaydetti.

Donetsk'teki başkanlık seçiminde beklendiği gibi "Başbakan" Aleksander Zaharçenko galip geldi. Tek taraflı olarak ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin Seçim Komisyonu yetkililerince verilen bilgiye göre Zaharçenko oyların yüzde 81'ini aldı. Parlamento seçiminde ise Zaharçenko liderliğindeki "Donetsk Cumhuriyeti Partisi" yüzde 65'le birinci parti oldu. Luhansk'ta yüzde 63'le "Başbakan" İgor Plotnitski başkanlığı garantiledi.

Poroşenko: 'Silah tehdidi altında yapıldı'

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Donetsk ve Luhansk'ın bazı bölgelerinde yapılan sözde seçimlerin bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacağını" belirtti. Poroşenko, seçimlerin silah tehdidi altında düzenlendiğine dikkat çekti. Ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko ise Kiev hükümetinin barış istemediğini savundu.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Ukrayna'nın doğusunda şimdiye kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yerinden olanların sayısı 1 milyonu aştı. Bölgedeki çatışmalar, ateşkese rağmen dün de devam etti. Kiev hükümetinin açıklamasına göre 3 asker öldü, 7'si de yaralandı.