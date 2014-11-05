Moskova metrosunda e-kitap keyfi

Tasarımıyla bir modern sanat başyapıtı izlenimi veren Moskova metrosu, klasik Rus edebiyatının yapıtlarından oluşan sanal bir kütüphane açarak kültürel niteliklerine bir yenisini ekledi.

Sol Haber'de yer alan habere göre, metro istasyonlarındaki insanlar, akıllı telefon ya da tabletlerine bir şifre girerek kütüphanenin sanal raflarına erişebiliyor. Yolcular metroda 30'dan fazla istasyonda asılı olan QR şifrelerini, akıllı telefonları ya da tabletleri ile okuttuklarında, e-kitaplara erişebiliyor.

Şu an itibariyle kütüphanelerde Rus edebiyatından Puşkin, Bulgakov, Lermantov, Çehov, Gogol ve diğer Rus klasikleriyle birlikte 100 kadar eser bulunuyor.

Benzer bir proje kentin bazı otobüs, tramvay ve troleybüslerinde de geçerli. Ayrıca metronun tamamında ücretsiz WI-FI bağlantısı için de çalışmalar devam ediyor.