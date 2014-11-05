T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Moskova metrosunda e-kitap keyfi

Moskova metrosunda yolcular sanal Rus klasik edebiyatı kütüphanesine hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyor

05 Kasım 2014 12:10

Tasarımıyla bir modern sanat başyapıtı izlenimi veren Moskova metrosu, klasik Rus edebiyatının yapıtlarından oluşan sanal bir kütüphane açarak kültürel niteliklerine bir yenisini ekledi.

Sol Haber'de yer alan habere göre, metro istasyonlarındaki insanlar, akıllı telefon ya da tabletlerine bir şifre girerek kütüphanenin sanal raflarına erişebiliyor. Yolcular metroda 30'dan fazla istasyonda asılı olan QR şifrelerini, akıllı telefonları ya da tabletleri ile okuttuklarında, e-kitaplara erişebiliyor.

Şu an itibariyle kütüphanelerde Rus edebiyatından Puşkin, Bulgakov, Lermantov, Çehov, Gogol ve diğer Rus klasikleriyle birlikte 100 kadar eser bulunuyor.

Benzer bir proje kentin bazı otobüs, tramvay ve troleybüslerinde de geçerli. Ayrıca metronun tamamında ücretsiz WI-FI bağlantısı için de çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER

moskovametrokütüphanekitape kitapücretsizrus klasik edebiyatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24