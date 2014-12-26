Moskova kara teslim



Kış sezonu Rusya için nispeten ılımlı geçmekteydi. Perşembe günü aniden bastıran kar yağışı Moskovalıları hazırlıksız yakaladı. Sıcaklık sıfırın altında 12'ye kadar düşerken kar kalınlığı kısa sürede 25 santimetreye ulaştı. Moskova'nın üç havaalanında 150'den fazla uçak seferi iptal edildi.

"Echo Moskwy" radyosu, dün karın bastırmasıyla başlayan trafik keşmekeşinin sürdüğünü duyurdu. AFP Ajansı'na konuşan trafik uzmanı Leonid Melnikov, "ulaşımın tüm caddelerde durduğunu" söyledi. Sürücüler 50 kilometrelik otoban hattını 10 saatte kat edebildi. Afetle Mücadele Kurumu yetkilileri sürücüleri araçlarını park ederek yollarına yaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 11 binden fazla belediye aracının kar temizleme çalışmalarında görev aldığını açıkladı. Sivil savunma ekipleri de devreye girdi. Ekiplerin yiyecek ve içecek ihtiyacının karşılanması için 50'den fazla merkez kuruldu.