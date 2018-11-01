Moskova INF Antlaşması'nın belirleyici rolünü açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Kasım (DHA) - Rusya-NATO Konseyi toplantısında, Avrupa güvenliği için Kısa ve Orta Menzilli Füzelerin (INF) Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşma’nın korunmasının önemli rolünü açıklandı.

Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, “Rus tarafı, Kısa ve Orta Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşma’nın Avrupa’nın ve küresel istikrarı sağlamada bir etken olarak önemini vurguladı” denildi ve şu konuların altı çizildi:

“Daimi temsilcilik, toplantıda Rusya ve NATO’nun arasındaki askeri gerginlikleri azaltma ve tehlikeli olayları önleme gereksinimi ile ilgili güncel konuların konuşulduğunu belirtti. Trident Juncture 2018 ve Vostok-2018 olmak üzere NATO ülkeleri ve Rusya’nın silahlı kuvvetlerinin tatbikatlarına ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Afganistan’daki durum, bölgesel terörizm tehditleri ve diğer uluslararası güvenlik konuları da masaya yatırıldı.”

Bu toplantı, sene başından beri ikinci ve son iki yıl içinde ise sekizinci olurken, Rus tarafını NATO Daimi Temsilci Yardımcısı Yuriy Gorlaç temsil etti.