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Moskova ile yeni gerilim: Ankara 'Domatese karşı' Türk Akımı'nı engelleyecek mi, bu akşam Tele1'de

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü bu akşam saat 21.00'de

16 Ağustos 2017 18:05

Uçak krizinden sonra güçlükle düzelen, sonra zaman zaman gerilimler yaşansa da genel olarak iyileşme süreci izleyen Türk-Rus ilişkileri yeniden mercek altında. Ekonomi Bakanı Zeybekçi ve Rus Tarım Bakanı Tkaçev’in polemiği ile bir kez daha gündeme gelen “domates krizi” medyada giderek daha fazla yer tutmaya başladı.

Türkiye’nin “gerekirse karşı yaptırım uygularız” açıklaması, Rusya’da “Ankara, Türk Akımı Gaz Boru Hattı’nı kapatabilir” yorumlarına yol açtı. Bu arada Rusya’da resmî ağızlardan Türkiye’ye turizm amaçlı seyahatleri engellemeye yönelik sözler tartışma yarattı. Türk tatil bölgelerinde tehlike yarattığı iddia edilen “Koksaki virüsü” gerçekten de önemli bir tehdit mi, yoksa kasten abartılıyor mu?

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim bir nükleer savaşa yol açabilir mi? Ortadoğu’daki son gelişmeler nelerdir? Suriye’de savaşın sonu yaklaşıyor mu? Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu ertelenecek mi?

Bu konular, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında ele alınacak.

Ayrıca Abhazya’daki son gelişmeler nedir? Rusya lideri Putin’in bölgeye son ziyareti ne anlama geliyor? Türkiye’deki Abhaz diyasporasının durumu...

Gazeteci Tatyana Yavuz’un sunumuyla Türkiye’deki Rusça konuşan insanların yaşamından kesitler... Kültürel etkinlikler... Kısa haberler ve basın özetleri... Dünyadan ilginç görüntüler... Ve başka haberler program seyircilerini bekliyor...

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi profesör Serhat Güvenç, Rusya Kültür Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitüsü’nün yöneticisi Yevgeniy Bahrevski, Abhazya.com sitesi genel Yayın Yönetmeni Fatih Atan ve Türkmenistan kökenli İngilizce öğretmeni Rüstem Temriyev programa canlı yayında konuk olarak katılıyorlar.  

Dünyanın Öteki Yüzü her Çarşamba 21.00’de Tele1’de

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekilleniyor?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Tele1 kanalı internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 12034, Sembol Rate; 27500, Vertical.

ETİKETLER

Tele1Hakan AksayDünyanın Öteki YüzüTatyana YavuzSerhat GüvençYevgeniy BahrevskiDomatesTürk AkımıMoskova

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