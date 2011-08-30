Moskova Fuarı'na 2 bin eser!

T24 - Türkiye; Rusya'da,7-12 Eylül arasında gerçekleşecek Moskova Kitap Fuarı'na kültürel, sanatsal ve edebi zenginliklerimizi yansıtan 2 bin eserle katılımda bulunacak!..



Türkiye; 24. Uluslararası Moskova Kitap Fuarı'na, bu yıl "Uluslararası Kitap Fuarları Organizasyon Komitesi" tarafından hazırlanan bir programla katılıyor. Moskova'da ziyaretçilere 10 bin adet materyalle tanıtım yapılması planlanıyor.



Moskova Kitap Fuarı'nda sergilenecek Türk yayın dünyasının seçkin eserleri, araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere "Her Ülkeye Türkiye Kitaplığı Projesi" kapsamında başta Moskova Ulusal Kütüphanesi olmak üzere, Türk kültürü, sanatı ve dili üzerine araştırma yapan kurum ve kuruluşlar ile Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü kütüphanelerine bağışlanacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Moskova Kitap Fuarı'nda, Türk edebiyatının yurtdışında tanıtılması amacıyla yabancı yazar, yayınevi ve çevirmenlere TEDA (Türk, Kültür Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılımı) Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirecek.



Rusya Yazarlar Birliği'ni ve Rusya Devlet Edebiyat Müzesi'ni ziyaret ederek, Rusya Kitap Sendikası ile Rusya Kültürel İşbirliği Fonu yöneticileri ile de görüşmelerde bulunacak.





