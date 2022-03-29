Moskova, 'dost olmayan ülkelerin' vatandaşlarının Rusya'ya girişini kısıtlamaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'dost olmayan ülkeler'in vatandaşlarına vize kısıtlaması getirerek vatandaşlarının Rusya'ya girişini sınırlandıracaklarını duyurdu. Moskova'nın 'dost olmayan ülkeler' ilan ettikleri arasında ABD, Britanya ve tüm AB üyeleri bulunuyor.

Lavrov, konuyla ilgili olarak bir devlet başkanlığı kararnamesi taslağı üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Rus bakan detay vermeden, "Bu karar, Rusya'ya girişe bazı kısıtlamalar getirecek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Batı ülkeleri Moskova'ya çok kapsamlı ve ağır yaptırımlar uygulamıştı.