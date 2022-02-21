Moskova: Donbas'tan Rusya'ya 60 binden fazla insan geçti

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu ancak hiçbir ülkenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde (LNR) yaşayan on binlerce insanın Rusya'ya geçtiği açıklandı. DNR ve LNR Kiev'in Donbas'ı işgal edeceğini söyleyerek tahliye kararı vermişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ayrılıkçı yöneticilerin kararı duyurmasından bu yana 60 binden fazla kişinin sınırı geçerek Donbas'tan Rusya'ya geldiğini duyurdu.

Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahliyelere Kiev'in hamlelerinin sebep olduğunu iddia etti. Putin, "Donbas'taki siviller acı çekiyor. Onların artan şiddetten korunması için Rusya'ya geçmesi gerekti" dedi. Kiev ve ayrılıkçı liderler, geçen hafta birbirlerini karşılıklı olarak Minsk Anlaşmaları'nı ihlal etmekle ve havan topu atışı yapmakla suçladı.

Ukrayna, Moskova'nın iddialarına yanıt olarak Donbas'a bir müdahale yapmayı planlamadıklarını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden da, Rusya Ukrayna sınırına 150 bin asker yığmışken Kiev'in Donbas'a saldırmasının "mantık dışı olacağını" söylemişti.

Batılı yetkililer, ayrılıkçı yöneticilerin gerçekte yaşanmamış olaylar hakkında açıklama yaparak potansiyel bir Rus işgalini meşru göstermeye çalıştığını iddia ediyor.