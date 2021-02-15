Moskova'da yüzlerce kadın, Yulia Navalnaya ve siyasi baskıya maruz kalan diğer kadınlar için insan zinciri oluşturdu

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Sevgililer Günü'nde yüzlerce kadın tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ve siyasi baskıya maruz kalkan diğer kadınlar için bir insan zinciri oluşturdu.

Geçen sene Belarus'ta oluşturulan dev insan zincirinden ilham alınarak düzenlenen protesto tıpkı Minsk'te olduğu gibi polisin haftalardır protestoculara sert müdahalelerde bulunmasının ardından düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki turistik bir caddede toplanan protestocular uzun bir beyaz kurdele tuttu. Aleksandr Puşkin ve eşinin heykeli önünde duran protestocular, "Aşk korkudan güçlüdür" ve "Siyasi tutuklulara özgürlük" gibi sloganlar attı.

Eyleme yaklaşık 230 kadının katıldığı ifade edildi. Bazı katılımcılar, hapis cezasıyla karşı karşıya kalan kadın aktivistlerin fotoğrafını tuttu.

Navalnaya'nın eşi Navalni'nin suçlu bulunduğu duruşmada giydiği kırmızı elbiseye de göndermede bulunan protestocular kırmızı güller, atkılar ve şapkalar ile insan zincirine katıldı.