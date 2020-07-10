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Dünya

Moskova'da sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

10 Temmuz 2020 14:50

T24 Dış Haberler

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki vaka sayılarının son haftalarda düşmeye başladığına dikkat çekerek 13 Temmuz itibariyle sokakta maske takma zorunluluğunu kaldıracaklarını söyledi.

Kendi blogu üzerinden açıklamalarda bulunan belediye başkanı mağazalarda, toplu taşımada ve sağlık tesisleri gibi kamuya açık alanlarda maske zorunluluğunun süreceğini ifade etti.

Moskova'da şu ana kadar 227 bin 363 yeni tip Koronavirüs vakası görülürken, 24 Haziran'dan bu yana her gün tespit edilen yeni vaka sayısı binin altında kaldı.

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