Moskova'da QR kod dövmesi çözümü: Aşı yaptıran ve Covid geçirenler restoranlara geçici dövmelerini gösterebilecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da aşı yaptıranlar veya son altı ay içinde Covid-19 geçirmiş olanların kentteki restoran ve kafelere QR kodlarının resmedildiği geçici dövmelerle girebileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Delivery Club isimli yemek teslim servisi, Everink Tattoo isimli internet dergisiyle birlikte Moskovalıların restoran ve kafelere giriş yapabilmesi için geçici QR kod dövmeleri hizmeti vermeye başladı.

Barkod tasarımı için altı seçenek sunuluyor, kullanıcılardan bunlar arasından seçim yapabiliyor. Dövmeleri yaptırmak için internet sitesi üzerinden sipariş verilebiliyor, şirket müdürü ile irtibat kurulduktan sonra kişi QR kodunu gönderiyor. Yapılan dövmeler iki hafta kalıyor.

Şirketin açıklamasında, “Projemizle yeme-içme mekanlarına dikkat çekmek, aşılamanın önemi ve gerekliliğini hatırlatmak istiyoruz. Geçici dövmelerimizle mevcut durumu biraz kolaylaştırmak, aynı zamanda kentteki kuruluşlarda QR kod gösterme biçimlerini çeşitlendirmek ve daha ilginç hale getirmeyi amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kentte 28 Haziran’dan beri restoran ve kafelere, 500’den fazla kişinin bulunduğu etkinliklere aşı yaptırmış, altı ay içinde Covid-19 geçirmiş veya PCR testi negatif çıkan kişiler girebiliyor. Ziyaretçiler bunu doğrulamak için QR kod gösteriyor.