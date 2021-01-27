Moskova'da Navalni'nin destekçileri, bu hafta sonu Federal Güvenlik Servisi binası önünde toplanacak

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Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, bu hafta sonu Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Moskova'daki genel merkez binasının önünde eylem düzenlemeyi planlıyor.

44 yaşındaki muhalif figürün ekibi Facebook üzerinden açtığı organizasyon ile destekçilerini cumartesi günü saat 12.00'de FSB genel merkezinin bulunduğu Lubyanka Meydanı ve devlet başkanlığına bazalı bağlı ofislerin bulunduğu Staraya Meydanı'nda toplanmaya davet etti.

Navalni'nin ekibi, burada toplanıldıktan sonra başkentte yürüyüş düzenleneceğini belirtti. Yürüyüşün ne tarafa doğru olacağının "cumartesi günkü duruma göre belirleneceği" ifade edildi.

Rusya'da polis geçen cumartesi günü Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle 100'den fazla şehirde düzenlenen protestolarda 3 bin 900 kişiyi gözaltına aldı.

Navalni, daha önce zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle tutuklandığını söylemişti.