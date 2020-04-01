Moskova'da karantina cep telefonu uygulamasından denetlenecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da, vatandaşların Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina kararına uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla belediyenin QR kod kullanımına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

Eho Moskvı radyosunda konuşan Moskova Belediyesi Enformasyon Teknolojileri Dairesi Başkanı Eduard Lısenko, kent sakinlerinin karantinaya uyup uymadığının denetlenmesi için QR kod sistemine geçileceğini ifade etti. Lısenko’ya göre, bunun için belediyenin sitesinde bir sistem kuruldu. Sisteme kayıt olamayanlara, çağrı merkezinden uzmanlar yardım edecek. QR kod uygulamasına, kent yönetiminin ilgili düzenlemeyi kabul etmesinin ardından geçilecek.

Kodları, karantina sırasında görev yapacak polislerin kontrol etmesi bekleniyor.

Koronavirüs hastalarını gözetim için cep telefonu uygulaması geliştirildi

Kommersant’a göre, vatandaşlar dışarı çıkmaları gerektiği her zaman QR kod alacak ve polis tarafından durdurulursa bu kodları gösterecek. Çöp dökmek veya köpek gezdirmek gibi istisnai sebeplerden dışarı çıkılacağı zamanlarda dahi kod almak gerekecek.

Lısenko’ya göre, Koronavirüs bulaşan ve evde tedaviyi seçen kişilerin denetlenmesi için de bir cep telefonu uygulaması geliştirildi. Henüz test aşamasındaki uygulamanın kullanımına yarın geçilebilecek. Uygulamaya, Google Play’den ulaşılabilecek.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 777 olarak açıklandı. Gün içinde 440 artış görüldü. Şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti.