Moskova'da bir araç, ABD Büyükelçisi Sullivan'ın konutunun güvenlik çemberini aştı

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Bir Rus vatandaşı tarafından kullanılan araç, ABD'nin Rusya Büyükelçisinin başkent Moskova'daki konutu Spaso Evi'nin güvenlik çemberini aştı.

Büyükelçinin sözcüsü Rebecca Ross, Twitter'dan yaptığı paylaşımda aracın büyükelçilik çalışanları tarafından durdurulduğunu ve sürücünün gerekli işlemler için yerel yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Akşam üstü 16:20 sularında meydana gelen olay sırasında Büyükelçi John Sullivan'ın konutta olmadığı belirtildi. Olayda kimse yaralanmadı.

112 Telegram kanalında kaynak paylaşılmadan sürücünün sarhoş olduğu iddia edildi.