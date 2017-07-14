Moskova Büyükelçisi: NATO üyeliği S-400 füzelerini tedarik etmeye engel değil

Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diröz açıklama yaptı. Diriöz, füzülerle ilgili olarak "Türkiye'nin NATO üyeliği, tedarik konusu da dahil olmak üzere çok yönlü bir politika izlememize engel değildir" dedi."

Başkent Moskova'da Rus basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diriöz, Türkiye'nin Avrupa Konseyinin yanı sıra, NATO üyesi bir ülke olduğuna da dikkati çekerek, "Ancak Türkiye'nin NATO üyeliği, tedarik konusu da dahil olmak üzere çok yönlü bir politika izlememize engel değildir. Bu durum, Türkiye'nin başka bölgelerde de yakın ilişkileri ve ilgilerine yönelik de bir çelişki oluşturmaz." ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye ile S-400 sistemine ilişkin teknik görüşmelerde anlaşma sağlandığını söylemişti.