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Ekonomi

Moskova Borsası'nda Türk Lirası dönemi başlıyor

Moskova Borsası, 2018'den itibaren Türk Lirası işlemlerine başlayacak

06 Ekim 2017 19:36

Moskova Borsası gelecek seneden itibaren, Rus rublesi karşılığında Türk Lirası ve Japon Yeni cinsinden işlem yapılacağını duyurdu.

Borsa yetkilisi Dmitry Piskulov, yen-ruble kurunun 2018 başında, lira/ruble kurunun ise 2018'in ortalarında işleme gireceğini söyledi.

"Pazar talebi etkili oldu"

Sputnik’in haberine göre, Türk Lirası'na geçişte son dönemde iki ülke arasında devam eden siyasi süreç ve pazar talebinin etkili olduğunu ifade eden Piskulov, "Dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkileri dolarizasyondan arındırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Halihazırda ruble karşılığı, dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı, Belarus Rublesi, Kazak Tengesi ve Çin Yuanı işlem yapan Moskova Borsası, bir süredir rublenin küresel piyasadaki yaygınlığını artırmak için para birimi listesini genişletmeyi planlıyordu.

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