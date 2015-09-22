Moskova Bienali'nde bir ilk; üç küratörden biri Türkiye'den Defne Ayas

22 Eylül – 1 Ekim 2015 tarihlerinde "Nasıl bir araya gelinir" temasıyla altıncısı düzenlenen Moskova Bienali'nin eş küratörlerinden biri Defne Ayas oldu. Defne Ayas, Belçika'dan Bart De Baere ve Avusturya'dan Nicolaus Schafhausen'la birlikte 6. Moskova Bienali'nin küratörlüğünü üstlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da on güne yayılan program süresi boyunca takipçilerine sanat üretimi, açık panel ve konuşmalar, özel gösterimler, workshop etkinlikleri ve sergilere katılma olanağı sunacak Moskova Bienali, sanatsal işbirlikleri ve performansları da bire bir tecrübe etme imkanını sağlayacak.

Katılımcıları arasında yazar, ekonomist, mimar, görsel sanatçı ve performans sanatçıları gibi farklı ve yaratıcı disiplinlerinden ünlü isimler bulunduruyor.

Defne Ayas, Belçika'dan Bart De Baere ve Avusturya'dan Nicolaus Schafhausen'la birlikte 6. Moskova Bienali'nin küratörlüğünü üstleniyor.

2012 yılından bu yana Witte de With Güncel Sanat Merkezi'nin direktörlüğünü sürdüren Defne Ayas, 11. Baltık Uluslararası Sanat Trienali’nin ve bu yilki 56. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü de üstlenmişti.