Moskova Belediye Başkanı: Yaptırımlar nedeniyle başkentte 200 bin kişi işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Moskova Belediye Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uygulanan Batı yaptırımları sebebiyle başkentte yüz binlerce kişinin işinden olabileceğini belirtti.

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yazdığı bir blog yazısında, "Bizim tahminlerimize göre 200 bin kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Sobyanin, geçen hafta yetkililerin şehirde istihdamı desteklemek için 41 milyon dolar değerinde bir program da onayladığını bildirdi. Belediye Başkanı, programın önceliği Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan yabancı şirketlerin çalışanlarına vereceğini belirtti.

Çoğu Batı merkezli yüzlerce şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerini Ukrayna'ya soktuktan sonra ülkeden çekilmişti.

Yeni programın 58 binden fazla insana destek vermesinin beklendiği açıklandı.

Sobyanin, bazı insanlara belediyede çalışmaları için kadro açılacağını da belirtti.