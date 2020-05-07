Moskova Belediye Başkanı: Covid-19 vaka sayısı düşündüğümüzden daha fazla

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının günlük artışının 11 bini geçtiği Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki vaka sayısının düşünülenden çok daha fazla olabileceğini söyledi.

Rossiya-24 kanalına konuşan Belediye Başkanı Sobyanin, Moskova nüfusunun 300 bine tekabül eden yüzde 2 ile 2.5 arasındaki oranının enfekte olmuş olabileceğini söyledi. Sobyanin'in verdiği rakamlar kayıtlı 92 bin 676 vakanın yaklaşık 3 katı anlamına geliyor.

Sobyanin, "Görevimiz bu insanları olabilecek en hızlı şekilde teşhis etmek. Şehirde çok daha fazla hasta insan olduğu kesin" dedi.

Moskova'da hastanelerin hasta yoğunluğuyla mücadelede sorun yaşamadığını söyleyen Sobyanin, "Son iki haftada hastaneye yatırılan hasta sayısı artmadı. Taburcu edilenlerin sayısı hastaneye yatırılanların sayısından daha fazla oldu" dedi.

Sobyanin, "Bugün görüyoruz ki pandeminin üstesinden gelmek zaman alacak. Bu da uzun yeni bir gerçeklikte yaşayacağız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.