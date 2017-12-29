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Dünya

Moskova, 40 yıldır ilk defa yeni yılı karsız geçirebilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık (DHA) – Moskova’nın son 40 yılda ilk defa yeni yıl gecesini karsız geçireceği bildirildi

29 Aralık 2017 13:51

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık (DHA) – Moskova’nın son 40 yılda ilk defa yeni yıl gecesini karsız geçireceği bildirildi.
Rus Meteoroloji Ajansı Meteonovosti\'nin sayfasından yapılan açıklamada, bu kış günlerinin sıcak olduğu, Moskova bölgesinde kalıcı kar örtüsünün oluşturulamadığı belirtildi. 28 Aralık sabahı VDNH’da bulunan meteoroloji istasyonunda Moskova’da kar örtüsü beş santimetre, Moskova Devlet Üniversitesinde bulunan istasyonda da bir santimetre olurken şehrin merkezinde bulunan Balçug istasyonunda hiç kar kalmadığı kaydedildi. 
Önümüzdeki üç gün içinde Moskova’da hava sıcaklığının sıfırın üzerinde olması bekleniyor, dolayısıyla kalan kar da yeni yıl gecesine kadar erebilir. 
31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece Moskova’da hava sıcaklığı en yüksek eksi üç derece olacak, böylece bu gösterge normal iklim değerlerini yedi ila dokuz derece aşabilecek. 

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