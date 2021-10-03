Morutan, ilk kez Romanya Milli Takımı'na çağrıldı

Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Romanya A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edildi

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan, Almanya ile deplasmanda yapılacak maç öncesi Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Morutan, Romanya A Milli Futbol Takımı'ndan ilk kez davet almış oldu. Rumen futbolcu Galatasaray'da forma giydiği 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.