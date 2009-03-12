Mortgage devi Freddie Mac 50.1 milyar dolar zarar etti

ABD'de, devlet destekli mortgage kredisi veren Freddie Mac, geçen yıl 50.1 milyar dolar zarar etti. Geçen yıl hükümetten 13.8 milyar dolar destek alan şirket, 31 milyar dolar daha istemeyi planlıyor.



Freddie Mac, yaptığı açıklamada, geçen yıl son çeyrekte kaybının 23.9 milyar dolar olduğunu, geçen yılın tamamı için ise zararının 50.1 milyar doları bulduğunu bildirdi.



Açıklamada, şirketin, konut piyasasında koşulların kötüleşmesinin kredi kayıpları yaratması, mortgage destekli menkul kıymetlerin zarar yazması ve varlıkların vergi değerlerinin kalmaması yüzünden büyük zarar ettiği belirtildi.



Bu hafta görevinden ayrılacak Freddie Mac üst yöneticisi David Moffett, "Geçen yıl büyük finansal kayıplar absorbe ettik. Ancak, 2008 yılında mortgage fonuna 460 milyar dolardan fazla kaynak aktararak para sıkıntısı içindeki konut piyasasına hayatı likidite sağladık" dedi.



Geçen ay diğer devlet destekli mortgage devi Fannie Mae de, konut piyasasındaki kriz yüzünden yaklaşık 59 milyar dolar zarar açıklamıştı. Bu şirket de 15.2 milyar dolar hükümet yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.



ABD Başkanı Barack Obama geçen ay, konut krizini atlatma planı kapsamında bu iki şirkete Hazine fonunu ikiye katlayarak her birine 200'şer milyar dolar olarak kaynak sağlamayı kararlaştırmıştı.



Fannie Mae ve Freddie Mac birlikte, ABD'deki konut kredilerinin yarısından fazlasına denk düşen 5.5 trilyon dolar tutarındaki 31 milyon konut kredisini sağlamış ya da garanti etmiş bulunuyor.



ABD yönetiminin geçen yıl el koyduğu iki şirket, ABD konut piyasasının sağlıklı işlemesi için kritik öneme sahipler.



Bu arada, ABD'de geçen ay evleri haczedilenlerin sayısı bir yıl önce aynı döneme göre yüzde 30 artış gösterdi.



Merkezi California eyaletinin Irvine kentinde bulunan emlak şirketi RealtyTrac'ın verilerine göre, Fannie Mae ve Freddie Mac'ın yanı sıra büyük bankalar JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ile Bank of America'nın hacizleri geçici olarak durdurmasına rağmen, geçen ay 291 bin eve haciz geldi.



Böylece evleri haczedilenlerin sayısı ocak ayına göre yüzde 6 ve geçen yıl şubat ayına göre ise yüzde 30 arttı.



Nevada, Arizona, California ve Florida eyaletleri en fazla konut hacizleriyle başı çekerken, sorun Idaho, Illinois ve Oregon eyaletlerine yayılmaya başladı.



Obama yönetimi, konut kriziyle mücadele planı kapsamında, evini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalan 9 milyon Amerikalıya yardım etmeyi amaçlıyor.



