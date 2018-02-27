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Kültür-Sanat

Morrissey'den İrlanda hükümetine “Kürk çiftlikleri kapatılsın” çağrısı

Morrissey, vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklama kararı için İrlanda hükümetine teşekkür etti

27 Şubat 2018 00:35

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Steven Patrick Morrissey, İrlanda Gıda ve Tarım Bakanına bir mektup yazarak ülkedeki kürk çiftliklerinin kapanmasını istedi.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, mektubunda ayrıca İrlanda’nın vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasaklama kararı için teşekkür eden Morrisey, bu tip ilerleyici ve önemli yasaların devamı için kürk çiftliklerinin kapanması gerektiğini belirtti.

Morrissey, İrlanda’da 3 tane kürk çiftliği olduğunu ve bu çiftliklerde 200 bin kadar vizonun tutsak edilerek zalimce yaşamaya zorlandığını ve bu hayvanların bu acıları kimsenin artık giymek istemediği bir “statü sembolü” olan giysiler için olduğunu mektubuna ekledi.

 

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