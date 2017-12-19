Morrissey: Der Spiegel dediklerimi çarpıttı, tacizcileri savunmadım

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Ünlü şarkıcı Morrissey yeğeninin YouTube hesabından paylaştığı 18 dakikalık bir “ulusa sesleniş” videosunda kendisinden nefret edenlere ve cinsel taciz vakalarıyla gündeme gelen Kevin Spacey ve Harvet Weinstein gibi isimler hakkında yaptığı yorumları çarpıttı iddiasıyla Alman der Spiegel’i eleştirdi.

Alman dergi Der Spiegel, geçen ay Morrissey ile bir röportaj yapmış, röportajda Morrissey’in Kevin Spacey ve Harvey Weinstein’ı savunduğunu öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı bu röportajın yayınlanmasının ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Der Spiegel ile yapılan röportajda Morrissey’in Spacey’nin taciz ettiği 14 yaşındaki Anthony Rapp’i yani kurbanı suçladığı şeklinde yorumlanan bazı sözleri olmuştu. Morrissey bu konuya ilişkin “Kevin Spacey 26 yaşında, çocuk 14 yaşında. İnsan düşünüyor çocuğun ebeveynleri nerede diye. İnsan merak ediyor çocuk ne olabileceğini anlamadı mı diye. Sizi bilmem ama ben gençken hiç böyle şeyler yaşamadım” demişti.

Morrissey gizli servis tarafından “çapraz sorguya” alındığını söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor: “Birden cinsel tacizilere sempati duyan bir insana dönüştürüldüm. Pedofilileri hoşgören biri oldum. Tecavüzcüleri hoşgören biri oldum. Gezegende herhangi birini beni dinlemeyi bırakması için ikna edebilecek herşeyi hoşgören birine dönüştüm. Tabii bu varsayımların hiçbiri doğru değil. Ben bunlardan hiçbirini desteklemiyorum. Bunu sesimin tonundan anlayabilirsiniz zaten.”

Vejetaryen aktivist olarak da tanınan ünlü şarkıcının Kasım ayında çıkardığı Low in High School albümü Morrissey’in YouTube videosundaki iddialarına göre haberlerden etkilenen düşmanları tarafından kasten zarara uğratıldı. (Fotoğraflı)