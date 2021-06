Morrissey'den kendisiyle ilgili parodi bölümü çeken The Simpsons'a tepki: Nefret ve cehalet

80'lerin ünlü rock gruplarından The Smiths'in solisti Morrisey, kendisiyle ilgili parodi bir sahne içeren The Simpsons çizgi dizisine tepki gösterdi. Morrisey, The Simpsons'ı "nefret ve cehaletle" suçladı.

France 24'te yer alan habere göre, ABD'de geçen hafta pazar günü yayınlanan bölümde Lisa Simpson karakterinin yeni bir hayali arkadaşı olur. Simpson'ın depresif ancak karizmatik olan hayali arkadaşı, 1980'ler Britanya'sından rock yıldızı Morrissey'ye çok benzer.

Dizide adı "Quilloughby" olan ve oyuncu Benedict Cumberbatch tarafından canlandırılan hayali arkadaşının "aşırı kilolu, huysuz, et yiyen, göçmen karşıtı" bir kişiliği olduğunu fark eden Lisa Simpson hayal kırıklığına uğrar.

Rock yıldızı Morrissey, kendi internet sitesinden diziye verdiği tepkide "Simpson yaratıcıların bana karşı nefret açık bir alaycı dava. Belli ki The Simpsons için yazmak tamamen cehalet gerektiriyor" yazdı.

61 yaşındaki eski The Smiths solisti Morrissey, göçmen karşıtı açıklamaları ve Britanya'nın aşırı sağına desteği nedeniyle ırkçı olmakla suçlanmıştı. Morrissey, ırkçı olmadığını savunmuştu.