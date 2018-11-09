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Dünya

Morozov: Rusya ABD'nin yaptırımlarına tepki verecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Kasım (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Rusya’nın bir sonraki ABD yaptırımlarına cevap vereceğini, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kaçınılmaz olarak küçültül

09 Kasım 2018 14:55

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Kasım (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Rusya’nın bir sonraki ABD yaptırımlarına cevap vereceğini, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kaçınılmaz olarak küçültüleceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Kırım’ın Rusya’ya dahil olması ve Donbas’taki durum nedeniyle Rusya Federasyonu’nda bireyler ve tüzel kişilere yaptırımlar uyguladı.
Morozov yaptığı açıklamada, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kaçınılmaz olarak küçüleceğini söyleyerek, “Amerika’nın yaptırımları, siyasi intikam haline büründü. Bu yaptırımlar yeni bir şey olduğu için değil, yaşananların Amerika’nın senaryosuna göre gerçekleşmediğinden dolayı uygulanıyor” dedi.
Senatör, bu eylemleri herhangi bir uluslararası mekanda tartışmanın anlamsız olduğunu belirtti ve “Ancak yaptırımlar Kırım ya da Donbass hakkındaki düşüncemizi değiştirmiyor” dedi.

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