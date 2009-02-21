Morluklarını böyle sakladı

Basın sözcüsü aracılığıyla hayranlarına mesaj gönderen Rihanna 'iyi olduğunu ve kimsenin kendisi için endişelenmemesini' söyledi.Yetkililerin isteği üzerine olayla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Rihanna'nın basın sözcüsü: "Rihanna, olay karşısında gücünü yitirmediğini ve iyi olduğunu hayranlarının bilmesini istiyor ve bu zorlu süreçte onlardan gelen sonsuz destek için son derece minnettar olduğunu belirtiyor" diyor basın sözcüsü.