Morluklarını böyle sakladı

Sevgilisi Chris Brown'dan gördüğü şiddetten sonra tanınmayacak hale gelen ünlü şarkıcı Rihanna ilk kez konuştu. Rihanna'nın dayak yemiş hali
Basın sözcüsü aracılığıyla hayranlarına mesaj gönderen Rihanna 'iyi olduğunu ve kimsenin kendisi için endişelenmemesini' söyledi.
Yetkililerin isteği üzerine olayla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Rihanna'nın basın sözcüsü: "Rihanna, olay karşısında gücünü yitirmediğini ve iyi olduğunu hayranlarının bilmesini istiyor ve bu zorlu süreçte onlardan gelen sonsuz destek için son derece minnettar olduğunu belirtiyor" diyor basın sözcüsü.