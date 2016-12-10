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15 Temmuz Darbe Girişimi

Moritanya'daki 'FETÖ' okulları da Türkiye'ye devrediliyor

Geçtiğimiz hafta Benin'deki okulların da Türkiye Maarif Vakfı'na devredileceği açıklanmıştı

10 Aralık 2016 00:30

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yaklaşık bin 500 öğrencinin okuduğu ‘FETÖ'ye ait 5 okul, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilecek.

TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Moritanya hükümetiyle okulların vakfa devredilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

Görüşmeler sırasında, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdül Aziz ile bir araya geldiklerini belirten Yavuz, "Yeni dönemde her iki ülke ilişkilerine de güç verecek idealist insanların yetişmesi hedeflenecek" dedi.

Ziyarette Abdül Aziz'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu da sunduklarını belirten Yavuz, ‘FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesine hiçbir zaman müsaade edilmeyeceğini vurguladı. İmza törenine TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan ve Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir de katıldı. Bu anlaşma ile TMV, 6 Afrika ülkesi ile ‘FETÖ’ okullarının devrine ilişkin anlaşma imzalamış oldu.

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