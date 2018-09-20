Moritanya'da bin balıkçı 52 Türk teknesi ile avlanıyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 2015 yılında Moritanya’da 52 tekne ile 1000 kadar Türk\'ün balık avladığını, bu ülkedeki Türk sermayesinin 200 milyon doları bulduğunu hatırlatarak, batı Afrika kıyısındaki ve diğer kıyı ülkeleriyle ikili işbirliğinin bir an önce imzalanmasını önerdi.

TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak gırgır teknelerinden oluşan Türk balıkçı filosunun trol teknelerine de sahip olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, halen 1000 kadar Türk balıkçının bu teknelerde çalışırken, bir o kadar da Moritanyalı balıkçının aynı teknelerde çalıştığı vurgulandı. Moritanya’daki 4 balık unu ve balık yağı fabrikası da Türkler’e ait. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırıma sahip Türk şirketleri Moritanya’da devlet veya özel şirketlerden kota alarak balıkçılık yapıyor. Balıkçılık yapılan alan Moritanya kıyı bölgesi dışında kalırken, Türk balıkçılarla çalışan en az 1000 Moritanyalı tayfa da balıkçılık yaparak yeni bir meslek öğrenmiş oluyor.

EN ÇOK HAMSİ, SARDALYA VE TİRSİ AVLANIYOR

Moritanya’nın değişik akıntılar nedeniyle verimli balıkçılık kaynaklarına sahip olduğu belirtildi. En çok hamsi, sardalya, tirsi ve diğer göçmen balıklar avlanan Moritanya’da yıllık 1 milyon 500 bin ton balık miktarıyla büyük bir rezerve sahip. Bu zengin balık yataklarını avlayamayan Moritanya, diğer ülkelere para karşılığında kota satarak balık avlama izni veriyor. Bu kotayı başta Çin ve Avrupa birliği ülkeleri alarak avcılığı sürdürüyor. Türkler ise en son bu ülkede avcılık yapanlar arasında bulunuyor. Türkiye ile Moritanya arasında imzalanması gereken ikili balıkçılık anlaşması ise şimdilik beklemede bulunuyor



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