Mourinho: Galatasaray'la eşleşirsek çok zor olacaktır

Chelsea Menajeri Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmeleri ihtimaline ilişkin, "Galatasaray ile eşleşirsek çok zor olacaktır" dedi.

Portekizli teknik adam, Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazandıkları Steaua Bükreş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin güçlü takımlar olduğunu belirterek, "İyi takımlar var. Rusya şampiyonu, Yunanistan şampiyonu, Bayer Leverkusen ve Kral Drogba ile Türkiye şampiyonu" dedi.

Mourinho, eski futbolcusu Didier Drogba ve Galatasaray'la ilgili bir soru üzerine, "Drogba, sezon başında Hull City maçında yapılan karşılamadan daha iyisini hak ediyor. Bunun bana ne hissettirdiğini biliyorum ve Drogba'nın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Galatasaray ile eşleşirsek çok zor olacaktır. Drogba'nın buraya geri gelmesini isterim" diye konuştu.

Deneyimli teknik adamın Chelsea'deki ilk dönemi olan 2004-2007 yılları arasında Drogba da Londra ekibinde forma giymişti.