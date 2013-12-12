Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray Juventus'u Wesley Sneijder'in golüyle saf dışı bırakmasının ardından Şampiyonlar Ligi 2. turunda hangi takımla eşleşecek onu düşünmeye başladı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
İşte detaylar:
Galatasaray büyük Juventus zaferi ardından Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan maçlar ile birlikte kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
Galatasaray'ın bir üst turdaki muhtemel rakipleri arasında, Rooney'li Manchester United, Ribery ve Robben'li Bayern Münih, Ibrahimoviç'li Paris Saint Germain ve Arda'lı Atletico Madrid yer alıyor.
Chelsea, Barcelona ve Arsenal gibi güçlü ekiplerin de muhtemel rakipler olma ihtimali bulunuyor.
İşte o rakipler:
Galatasaray’ın kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba
Barcelona
Real Madrid
Manchester United
Chelsea
Borissa Dortmund
Paris Saint Germain
Bayern Münih
Atletico Madrid
2. Torba
Galatasaray
Bayer Leverkusen
Manchester City
Olympiakos
Schalke 04
Arsenal
Milan
Zenit St. Petersburg