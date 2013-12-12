Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray Juventus'u Wesley Sneijder'in golüyle saf dışı bırakmasının ardından Şampiyonlar Ligi 2. turunda hangi takımla eşleşecek onu düşünmeye başladı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?

İşte detaylar:

Galatasaray büyük Juventus zaferi ardından Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan maçlar ile birlikte kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

Galatasaray'ın bir üst turdaki muhtemel rakipleri arasında, Rooney'li Manchester United, Ribery ve Robben'li Bayern Münih, Ibrahimoviç'li Paris Saint Germain ve Arda'lı Atletico Madrid yer alıyor.

Chelsea, Barcelona ve Arsenal gibi güçlü ekiplerin de muhtemel rakipler olma ihtimali bulunuyor.

İşte o rakipler:

Galatasaray’ın kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba

Barcelona

Real Madrid

Manchester United

Chelsea

Borissa Dortmund

Paris Saint Germain

Bayern Münih

Atletico Madrid

2. Torba

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Manchester City

Olympiakos

Schalke 04

Arsenal

Milan

Zenit St. Petersburg