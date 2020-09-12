Moria yangınının ardından Midilli sakinleri ve sığınmacılar yeni bir kamp kurulmasına karşı çıkıyor

T24 Dış Haberler

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Avrupa'nın en büyük sığınmacı kampı Moria'nın neredeyse tamamının çarşamba günü çıkan yangında tahrip olmasının ardından sığınmacılar yeni bir kamp inşa edilmesine karar verilmesini protesto etti.

Orijinal olarak 3 bin kişinin kalması için inşa edilen Moira kampında yaklaşık 13 bin kişi kalıyordu.

Sığınmacılar, yeni bir kamp inşa edilmesi yerine kendilerine kalıcı haneler verilmesini talep ediyor. Cuma günü kamptaki sığınmacılar Moria kampında çıkışı engelleyen polis bariyerlerine yürüdü ve ellerinde "Özgürlük" yazılı pankartlarla yeni bir kamp kurulmasına karşı çıktı

Sığınmacıların yanı sıra ada sakinleri de yeni bir kamp kurulmasına karşı çıktı. Bazı Midilli sakinleri yardım taşıyan araçların geçişini önlemek için yolları bloke etmeye çalıştı.

Yerel lider Vangelis Violatzis, "Başka bir kamp istemiyoruz ve her türlü inşaata karşı çıkacağız. Beş yıldır bu durumdayız, lüksten kurtulmanın zamanı geldi" dedi.

Yunanistan ordusu adada yeni bir kamp kurmaya başladı.

Kamptan kaçmak zorunda kalan binlerce sığınmacı üç gecedir yol kenarında veya çevredeki tarlalarda yatıyor.

Atina, geçici çözüm olarak bölgeye binlerce çadır gönderileceğini bildirdi. Midilli'deki limana yardım için dün bir tekne yanaştı.