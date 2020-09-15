Moria sığınmacı kampındaki yangına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria mülteci kampında çıkan yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Afgan olduğu ve aralarında iki çocuğun bulunduğu belirtildi.

Kamptaki güvenlik kameralarının kontrol edilmesi sonucu ulaşılan şüphelilerden beşi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Yunan yetkililer, yangının kampta koronavirüs testinin yapılmasına tepki gösteren kişilerce kasten çıkarıldığını söylüyordu.

Sığınmacıların kaldığı konteyner evlerde yangının başlamasının ardından kamp tahliye edildi. Avrupa ve Yunanistan'daki en büyük mülteci kampı olan 2 bin 800 kapasiteli yerleşkede 12 bin kişi kalıyordu.

Kampın Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardında karantinaya alınması burada kalanların tepkisine yol açmıştı.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, uçaklarla Yunanistan ana karasına nakledilmişti. Ayrıca binlerce kişi de Moria yakınlarındaki bir otoyolda kamp kurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Covid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.