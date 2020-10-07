"Moria 2.0": Midilli'deki kampta çıkan yangın sonucu kaldıkları yeri terk etmek zorunda kalan sığınmacılar daha kötü şartlarda yaşıyor

T24 Dış Haberler

Geçen ay Yunanistan'ın Midilli adasındaki kötü üne sahip Moira kampında çıkan yangın sebebiyle kaldıkları yeri terk etmek zorunda kalan sığınmacıların şimdi daha kötü şartlarda yaşadıkları bildirildi.

The Guardian'ın aktardığına göre 7 bin 500 sığınmacı şimdi eksi bir atış poligonunda resmi olmayan bir kampa yerleştirildi. Basit hijyen uygulamalarına ve suya erişimi olmayan geçici kampa sakinleri "Moira 2.0" diyor.

Deniz kenarında bulunan kampın sakinleri pazar günü dışında kamptan saat sabah 8 ile akşam 8 arasında çıkabiliyor. İnsanlar yeterince su bulunmadığı için kıyafet ve vücutlarını denizde yıkıyor.

Mülteci statüsüne sahip bin 600 kişi geçen hafta daha az kalabalık kamplara veya otellere götürüldü.