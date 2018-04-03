Morhipo.com 'En kullanıcı dostu' siteler arasında yer aldı

İSTANBUL, (DHA) ARAMA motoru Google, Avrupa, Ortadoğu ve Asya\'yı kapsayan EMEA (Europe, Middle East, Asia) bölgesinde 15 ülkeden toplam 465 sitenin kullanıcı deneyimi stratejilerini mercek altına aldı. Alışveriş sitesi Morhipo.com ise kullanıcıların aradıkları ürünü kolayca bulabilmelerinin yanı sıra her aşamada doğru şekilde yönlendirilmeleri konularında Google’dan tam puan aldı ve kullanıcı deneyimi sıralamasında Türkiye’deki en iyi üç siteden biri seçildi.

Markaların en iyi mobil site kullanılabilirlik ve hız örneklerini anlamalarını amaçlayan Google, kimlerin mobil platformda uzmanlaştığını ve kimlerin arayı kapatması gerektiğini belirlemek için on beş EMEA ülkesinde seyahat, perakende ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren ve en çok ziyaret edilen 465 siteyi mercek altına aldı. Perakende sektöründeki hız ve kullanım kolaylığını belirten kullanılabilirlik skorlarına bakıldığında Morhipo.com yüzde 76’lık oranıyla Türkiye’de en iyi performansa sahip ilk üç marka arasına girmeyi başardı. Türkiye’deki perakende sektörünün genel ortalaması ise yüzde 65 olarak belirlendi.

İKİ DALDA TAM PUAN

Tüm markaları ayrıntılı şekilde ve farklı kategori başlıkları altında da değerlendiren Google, otomatik tamamlama, yazım düzeltme ve sonraki adıma başarılı bir şekilde yönlendirme konularını kapsayan “bulunabilirlik” kategorisinde Morhipo.com internet sitesi için yüzde 100 başarı gösterdi.

Aynı zamanda, kullanılan indirimlerin ve ödenmesi gereken tutarın net bir şekilde açıklanması ve kullanıcının her aşamada kolay şekilde yönlendirilmesi özelliklerinin incelendiği “dönüşüm” kategorisinde de Morhipo.com, yüzde 100’lük başarı puanı ile sınıfının en iyi markası konumuna yerleşti.

\"KARAR ALMADAN ÖNCE MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI BELİRLİYORUZ\"

Perakende sektörü için kullanıcı deneyimi stratejilerinin önemli olduğunu söyleyen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban amaçlarının koşulsuz müşteri mutluluğu olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Operasyonel kararlarımızı almadan önce mutlaka müşterilerimizin neye ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için veri odaklı tasarım kullanıyoruz. Kullanılabilirlik testleri, kullanıcı yorumları ve a - b testleri önemli UX kaynaklarımızdan bazıları. Sitemiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz hızlı ödeme seçeneği ve kargo sayfaları gibi geliştirmeler geçen yıla oranla sadık müşteri sayımızı yüzde 14 oranında artırmamızı sağladı. Google Performance X’ten aldığımız destekle mobil uygulamamızın da görünümünü geliştirdik, bu sayede dönüşüm (CR) oranlarımızda da 1,8 kat başarı yakaladık. Ana hedefimiz müşterilerimize modayı en hızlı ve kolay şekilde ulaştırabilmek. Bunun için kullanıcı deneyimimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi. Araştırma raporunun tamamı Google\'ın hazırladığı, www.thinkwithgoogle.com adresinde yayınlandı.