T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Morgan Stanley'den Türk Lirası için ‘şartlı' iyimser tahmin

"Erken seçim, mali politikanın sıkılaşacağı yönündeki beklentileri ve TCMB'nin faiz artışına gitme ihtimalini artırdı"

20 Nisan 2018 18:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulması ve tarihin 24 Haziran olarak belirlenmesini değerlendiren Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz artırması şartıyla Türk Lirası’nın yakın dönemde güçlü kalacağı yönünde beklenti bildirdi.

BloombergHT’de yer alan habere göre James Lord ve diğer Morgan Stanley stratejistleri tarafından yazılan notta, Türkiye'de yapılacak erken seçime bağlı olarak kısalan belirsizlik süresinin lira için olumlu olduğu kaydedildi. Stratejistler, bunun yanı sıra, erken seçimin mali politikanın sıkılaşacağı yönündeki beklentileri ve TCMB'nin faiz artışına gitme ihtimalini artırdığını ifade etti. 

Erken seçim kararının hemen ardından yapılan Morgan Stanley açıklamasında da "Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut" denmişti.

 

 

ETİKETLER

morgan stanleyerken seçimtürk lirasımerkez bankasıfaiz artırımı

İlgili Haberler

Türk Lirası neden tarihin en düşük düzeylerini gördü?

Erdoğan, yatırımcı çekebilmek için faizlerin düşürülmesi gerektiğini savunuyor

Morgan Stanley'den ‘erken seçim' yorumu: Merkez Bankası'nın faiz artırma ihtimali kuvvetlendi

TCMB toplantısı 25 Nisan'da gerçekleşecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24