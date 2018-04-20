Morgan Stanley'den Türk Lirası için ‘şartlı' iyimser tahmin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulması ve tarihin 24 Haziran olarak belirlenmesini değerlendiren Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz artırması şartıyla Türk Lirası’nın yakın dönemde güçlü kalacağı yönünde beklenti bildirdi.

BloombergHT’de yer alan habere göre James Lord ve diğer Morgan Stanley stratejistleri tarafından yazılan notta, Türkiye'de yapılacak erken seçime bağlı olarak kısalan belirsizlik süresinin lira için olumlu olduğu kaydedildi. Stratejistler, bunun yanı sıra, erken seçimin mali politikanın sıkılaşacağı yönündeki beklentileri ve TCMB'nin faiz artışına gitme ihtimalini artırdığını ifade etti.

Erken seçim kararının hemen ardından yapılan Morgan Stanley açıklamasında da "Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut" denmişti.