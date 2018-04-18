Morgan Stanley'den ‘erken seçim' yorumu: Merkez Bankası'nın faiz artırma ihtimali kuvvetlendi

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, TCMB'nin bu ayki toplantısının çok önemli olacağını, erken seçim ihtimaliyle faiz artırım ihtimalinin de kuvvetlendiğini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre faiz artışı ihtimalinin arttığını düşündüğünü ifade eden Deriner, "Ama ne kadar gelecek? 25 baz puanlık faiz artışının yeterli olacağını düşünmüyorum. Belki sadeleşmeye gidilebilir. Eğer sadeleşmeye giderse daha az artırımla bu işin altından kalkabilir" dedi.

Kur beklentisi

Deriner TCMB'nin faiz artırmaması durumunda kurun yükselebileceğini belirterek, "hiç faiz artışı olmazsa kurun nereye gideceğini kestirmek mümkün değil. Belki 4.20'leri veya üzerini görebiliriz. Bu toplantı herkesin yakından takip edeceği bir toplantı olacak" ifadesini kullandı.



Deriner Dövizin düşmesi ve piyasaların rahatlaması için güven ortamının sağlanması gerektiğine, tek başına Merkez Bankası'nın adımlarının yeterli olmayacağına da dikkat çekti.



TCMB toplantısı 25 Nisan'da gerçekleşecek.