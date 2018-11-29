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Ekonomi

Morgan Stanley: Trump, Powell'ı kovamaz 

Elif Varan / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Morgan Stanley, ABD Başkanı Donald Trump’ın memnuniyetsizliğini sıkça dile getirdiği Fed Başkanı Jerome Powell’ı kovamayacağını duyurdu

29 Kasım 2018 15:13

Elif Varan / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Morgan Stanley, ABD Başkanı Donald Trump’ın memnuniyetsizliğini sıkça dile getirdiği Fed Başkanı Jerome Powell’ı kovamayacağını duyurdu.  
ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili memnuniyetsizliğini yeniden dile getirerek piyasadaki son satışlar konusunda Powell\'ı suçladı ve faiz artışlarını eleştirdi.  
Trump geçen kasım ayında Powell\'ı Fed Başkanlığı\'na aday göstermişti. 
Morgan Stanley ABD Şef Ekonomisti Ellen Zentner CNBC\'ye \"ABD Başkanı Fed Başkanlığı için birini aday gösterebilir. Fed Başkanı ancak yasaları çiğnerse görevden alınabilir\" dedi ekledi, \"Powell politik eğilimlerle değil, ekonomik verilerle hareket eder. Eğer Fed gelecek sene faiz artışlarına ara verirse bunun başkanın söylemleriyle ilgisi olmaz.\" 
Washington Post dünkü yazısında, ABD yasalarına göre Fed yetkililerinin ancak bir “nedene dayanarak” görevden alınabileceğine dikkat çekti. Bugüne kadar ABD\'de hiçbir başkan tarafından Fed yöneticisinin görevine son verilmedi. 

 

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