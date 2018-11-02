Morgan Stanley: Kurumsal kripto yatırımlarına olan ilgi artıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley yeni raporunda kurumsal yatırımcılar arasında kripto para birimlerine yönelik ilginin arttığını ortaya koydu.

Morgan Stanley’nin “Bitcoin Decrypted: A Brief Teach-in and Implications” başlıklı raporunda, 209 yılına “elektronik nakit para” olarak piyasaya sunulan Bitcoin ve kripto para birimleri piyasalarına yönelik ilginin özellikle kurumsal yatırımcılar kapsamında arttığına dikkat çekti.

Bitcoin, merkezisizleşmiş bir ödeme sistemi olarak 2009 yılında piyasaya sürülmesinin ardından çoğu resmi otoritenin eleştirilerine maruz kalmış olsa da, yatırımcıların dikkatini çekmiş ve Aralık 2017’de 20 bin dolar düzeylerine kadar çıktıktan sonra, çeşitli regülasyonlar ve dolandırıcılık eylemlerinin artmasına sebep olan teknik altyapı sorunları sebebiyle düşüşe geçmişti. Birleşik Krallık merkezli Imperial College London’dan Dr Zeynep Gürgüç, Bitcoin’in yasal bir ödeme sistemi olarak işlem görebilmesi için ölçülebilirlik, kullanılabilirlik, regülasyon, volatilite, teşvik tedbirleri ve gizlilik kriterlerine uyması gerektiğini söylemişti.

Morgan Stanley raporu, bütün işlemlerin kalıcı bir defterde kayıtlı tutulması, Bitcoin’den daha ucuz projelerin piyasaya sürülmesi, piyasadaki dalgalanma ve dolandırıcılık eylemlerin artması gibi endişelerin Bitcoin ekosistemine zarar verdiğinin altını çizerken, Binance gibi kripto para birimleri şirketlerine yönelik yatırımların ve kripo para birimleri yatırımlarına verilen yasal onayların artmasının finansal kurumların kripto ekosisteminde daha fazla yer aldığının bir göstergesi olduğuna da dikkat çekti.