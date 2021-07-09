Morgan Stanley, bazı kurumsal müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen bankalarından olan Morgan Stanley, bazı kurumsal müşterilerinin kişisel bilgilerinin üçüncü bir partiyi de içeren ocaktaki veri ihlalinde çalındığını ve hackerlerın sosyal güvenlik numaraları gibi bilgilere ulaştığını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Çalınan dosyalar arasında müşteri isimleri, adresleri, doğum tarihleri ve şirket isimleri de yer alıyor.

Morgan Stanley, 2 Temmuz tarihli belgede bankanın StockPlan Connect birimine bakım ve onarım hizmetleri sağlayan üçüncü parti şirket Guidehouse’ın ihlale dair bilgilendirmeyi Mayıs’ta yaptığını açıkladı.

Guidehouse çalınan verilerin internet üzerinde yayıldığına ilişkin kanıt bulmadığına dair bankayı bilgilendirdi.

Konuya ilişkin bir kaynak dosyaların kurtarıldığı ve bankanın müşteri bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığına dair kanıt bulmak için özel tarayıcılarla erişilebilen gizli internet sitelerinin olduğu dark web isimli ağı incelediği bilgisini verdi.