Morgan Stanley analistleri: Para birimleri arasında en iyi 'güvenli liman' dolar

Morgan Stanley, salı günü hazırladığı değerlendirmesinde 2020'de küresel salgının yarattığı dalgalı ortamda en iyi güvenli liman para biriminin dolar olduğunu kaydetti.

Bloomberght’de yer alan habere göre, Morgan Stanley analistlerinin hazırladığı araştırma notunda, "ABD dolarının, özellikle düşük ABD faizlerinin doları 'carry trade' için daha cazip fonlama para birimi haline getirdiği bu dönemde, en iyi güvenli liman para birimi olmasını bekliyoruz" dendi.

Araştırma notunda Japon yeni ve İsviçre frankının göreceli olarak güvenli varlıklar olduğunun altı çizildi.

Dolarda aşağı eğilim beklentisi şimdilik devam ediyor

Dolar, diğer güçlü para birimleri karşısında Salı günü 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte, 92.477'ye kadar inerek Mayıs 2018'den beri en düşük seviyesini gördü.

Araştırma notunda bahsi geçen ‘Carry trade’ yatırımcıların dolar ve yen gibi düşük faizli para birimleri ile borçlanıp, faizden kazanç sağlamak amacıyla daha yüksek faizli varlıkları satın aldığı işlemlere deniyor. Belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar bu yüksek faizli varlıklardan çıkarak tekrar borçlandıkları para birimine geri dönebilirler ve bu da bu para birimlerini güçlendirebilir. Morgan Stanley analistleri en güvenli liman olarak doları işaret etse de risk bekleyişlerinin şimdilik destek bulmaya devam etmesini beklediklerini ve bu nedenle dolarda aşağı eğilim düşüncesini koruduklarını belirtti.

Dünya rezerv parası dolar, bu yılın başlarında, Koronavirüs salgınının yarattığı panik ortamı ve koronavirüsün ABD'de yayılması ile birlikte, 3.5 yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Yatırımcıların tekrar temel göstergelere dönmesi ile birlikte, dolar küresel paralar karşısında değer yitirdi.

Dolar önemli paralar karşısında iki yılın en düşük seviyelerinde, Dolar/TL ise güne 7.37 ile başladı