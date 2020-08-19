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Ekonomi

Dolar önemli paralar karşısında iki yılın en düşük seviyelerinde, Dolar/TL ise güne 7.37 ile başladı

19 Ağustos 2020 08:46

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz ayı politika toplantısına ilişkin tutanakların yayınlanması öncesinde Dolar/TL güne 7.37 seviyesinden başladı.

Euro dün Türk Lirası karşısında rekor kırmış, 8.80 TL seviyesine kadar yükselmişti. Euro bugün de 8.80 TL seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise 9.77 TL dolaylarında. 

Dolar, FED'in Temmuz ayı toplantı tutanakları öncesinde önemli paralar karşısında iki yılın en düşük seviyelerine gerilese de lira karşısında güçlü kalmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki artış için bu hafta perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı bekleniyor. 

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