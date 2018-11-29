Morgan Stanley: ABD ve Çin beraber yaşamayı öğrenen iki vahşi hayvan

Sibel Deniz / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – ABD’nin 250 milyar değerindeki Çin malına ek tarife uygulamasına, Çin’in misilleme olarak 110 milyar dolarlık Amerikan malına tarife uygulamasıyla devam eden ticaret gerginliklerini değerlendiren Morgan Stanley Başkanı Kelleher, ABD ve Çin’i, birlikte yaşamayı öğrenen iki vahşi hayvan olarak değerlendirdi.

Ekonomi çevrelerince, iki ülke arasındaki bu “tarife kavgası” genellikle küresel yatırımcı güvenini etkileyen en önemli unsur ve dünya ekonomisine karşı bir tehdit olarak nitelendiriliyor. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), yılda iki kez yayınlanan dünya ekonomisini değerlendirme raporunda küresel büyüme tahminlerini bu yıl ve gelecek yıl için düşürmesi bu “tarife kavgasının” sonucuna bir örnek olarak gösteriliyor.

CNBC’de yer alan bir haberde ABD’li bir yatırım bankası olan Morgan Stanley’e göre, bazı uzmanların gelecek yıla da sarkmasını beklediği ABD ve Çin arasındaki bu ticaret anlaşmazlığının küresel ekonomik bir soğuk savaşa sebep olmayacağına işaret edildi.

Morgan Stanley’in Başkanı Colm Kelleher, Perşembe günü, bu ticari anlaşmazlığın yeni bir çeşit soğuk savaşa sebep olup olmayacağı üzerine kendisine yöneltilen soruyu Çin ve ABD’yi kast ederek “Bence bunlar beraber yaşamayı öğrenen iki vahşi hayvan” diyerek yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başkanı Xi Jinping’in bu hafta gerçekleşecek olan G-20 zirvesinde görüşmesi ve bu görüşmenin gündeminde ticaretin ilk sırada olması bekleniyor. Kelleher görüşmenin nasıl sonuçlanacağını bilemeyeceğini, fakat bu görüşmenin, “İki süper güç arasında daha uygulanabilir bir işbirliğinin” başlangıcı olması konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Kısaca Kelleher’e göre, bu “tarife kavgasından” kurtulmanın bir yolu var. Çünkü ABD tüm Çin ithalatlarında yüzde 25 tarife uygulasa bile, bu sadece Çin ekonomik büyümesinin yüzde 1.3’üne karşılık gelirdi ki bu da manidar bir sayı, fakat Pekin’in üstesinden gelemeyeceği bir şey değil.