Morgan Freeman Saraybosna'da

T24 - 16. Saraybosna Film Festivali kapsamında Bosna-Hersek'e gelen Amerikalı oyuncu Morgan Freeman, kırmızı halıda yürüyerek, sevenlerini selamladı.
Nelson Mandela'nın hayatından bir kesiti anlatan ''Invictus'' (Yenilmez) filminin yarın yapılacak olan gösterimiyle kapanacak Saraybosna Film Festivali, filmin başrol oyuncusu Amerikalı aktör Morgan Freeman'ı ağırlıyor.
Çok sayıda Saraybosnalı, Amerikalı ünlü oyuncu Freeman'ın kırmızı halıdan geçişinden saatlerce önce, Devlet Tiyatrosu binası önünde beklemeye başladı.