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Çevre

Morgan Freeman, Mississippi’deki çiftliğini yaban arıları için büyük bir koruma alanına dönüştürüyor

Oyuncu, arıcılığa 2014’te 26 yavru arı kovanıyla başladığını söyledi

16 Şubat 2017 22:58

Morgan Freeman Hollywood kariyeri boyunca Esaretin Bedeli’nden Yedi’ye kadar takip etmekte zorlandığımız birçok rolde oynadı fakat en sonuncu rolü en önemli rolü olabilir. Freeman, 500 km²’lik Mississippi’deki çiftliğini arazi ve iklim değişikliğinden, yoğun tarım uygulamalarından, böcek ilacı kullanımı yüzünden sayıları azalan küçük polen taşıyıcılarının nüfus artışına yardım etmek amacıyla yaban arıları için bir koruma alanına dönüştürdü.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, oyuncu, arıcılığa 2014’te 26 yavru arı kovanıyla başladığını ve çok sayıda arıdostu bitkinin çiftliğine ekildiğini söyledi. Yine 2014’te Jimmy Fallon’a, katıldığı The Tonight Show’da bu yeni uğraşından bahsetmişti.

Freeman, arıcılığa son yıllardaki yaban arılarının yaşamını tehdit eden toplu arı ölümlerine doğrudan cevap olması için başladı. Oyuncu, kişisel çabayla bir fark yaratma fırsatını gördü ve 26 arı kovanını Birleşik Devletlerin güneyindeki Arkansas eyaletinden getirtti, arıları şekerli suyla besleyerek harekete geçti.

Hollywoodlu aktör, koruyucu kıyafet arılarla anlaşamayanlar için diye espri yaparak arıcılık şapkasını ve maskesini arıların onu sokmadığı için takmadığını söyledi. Fallon, şaşırarak Freeman’ın arılarıyla çok iyi anlaşmaya başladığını söyleyince usta oyuncu da onayladı. Freeman’ın çabasının Kuzey Amerika’daki arı nüfusu üzerinde nasıl bir etki bırakacağını kestirmek zor. 

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