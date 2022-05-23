Morgan Freeman, Kremlin'in kara listesine girdi; Rusya'ya girişi yasaklandı

Ünlü oyuncu Morgan Freeman, Rusya’ya girmesi yasaklanan 963 ABD'li arasına girdi. Kremlin’in ‘Kara Listesi’ne giren oyuncu, yakın zamanda 2016 yılında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesiyle ilgili konuşmuştu.

"Esaretin Bedeli" ve "Yedi" gibi kült filmlerle tanınan ünlü Amerikalı oyuncu Morgan Freeman’ın Rusya’ya gitmesi ‘kalıcı’ olarak yasaklandı. Kremlin’in ‘Kara Listesi’ne giren oyuncu, Rusya’ya girmesi yasaklanan 963 ABD'linin arasına girdi.

Freeman neden kara listeye alındı?

Freeman’ın ‘Kara Liste’ye alınması ise 2017’de yayınlanan bir videoya dayanıyor. Freeman, videoda ABD'nin iç ilişkilerine ve demokrasisine karışan Rusya’yı eleştiren bazı yorumlarda bulunmuştu.

CNN’nin haberine göre, oyuncunun The Committee to Investigate Russia (Rusya’yı Denetleyen Komite) adlı organizasyon için bu videoyu çektiği belirtildi.

84 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eski ABD first lady’si Hilary Clinton da listedeki isimlerden bazıları.

2018 ‘de hayatını kaybeden Senatör John McCain, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Rusya’ya girmesi yasaklanan siyasi figürlerden birkaçı.